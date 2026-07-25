Loto Bernay-Saint-Martin
samedi 12 septembre 2026 · Bernay-Saint-Martin
Informations pratiques
Bernay-Saint-Martin
Loto
Salle des fêtes Bernay-Saint-Martin Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 10 EUR
le carton
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Loto au profit des animations de l’EHPAD ADMR, animé par Phil.
Au programme bingo, tombolas, buvette, restauration et bingobar. Un premier lot d’une valeur de 800€ est à gagner.
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Salle des fêtes Bernay-Saint-Martin 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 41 42 35
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L’événement Loto Bernay-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge