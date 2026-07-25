Informations pratiques

Bernay-Saint-Martin

Loto

Salle des fêtes Bernay-Saint-Martin Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Loto au profit des animations de l’EHPAD ADMR, animé par Phil.

Au programme bingo, tombolas, buvette, restauration et bingobar. Un premier lot d’une valeur de 800€ est à gagner.

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Salle des fêtes Bernay-Saint-Martin 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 41 42 35

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English :

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L’événement Loto Bernay-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge