Loto Beuzeville

Rue d’Hailsham Gymnase André Quille Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-10-24

Loto à Beuzeville organisé par l’association Majo Reves

Loto à Beuzeville, organisé par l’association Majo Reves et Kangoo Jump

Au gymnase Andre Quille

A gagner ecran plat, airfryer, bon d’achat, lots produits d’entretien, enceinte, tassimo, électroménager divers, panier garni…

Réservation obligatoire

Buvette et restauration rapide sur place .

Rue d’Hailsham Gymnase André Quille Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 82 17 83 67

English : Loto Beuzeville

Loto in Beuzeville organized by the Majo Reves association

German :

Lotto in Beuzeville, organisiert von der Vereinigung Majo Reves

Italiano :

Loto a Beuzeville organizzato dall’associazione Majo Reves

Espanol :

Loto en Beuzeville organizado por la asociación Majo Reves

