Loto Bézu-Saint-Éloi

Loto Bézu-Saint-Éloi samedi 28 mars 2026.

Loto

Salle des fêtes Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:30:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

100 % cartes cadeaux, de nombreux lots et du voyage.   .

Salle des fêtes Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 20 71 61 21  stephanie.bazire@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-03-02 par Vexin Normand Tourisme

Prochains événements à Bézu-Saint-Éloi