Loto bingo ACCA Arengosse
vendredi 18 septembre 2026 · Arengosse
Informations pratiques
Arengosse
Loto bingo ACCA
Salle polyvalente Arengosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Salle polyvalente
1 carton 3€/5 cartons 8€/ 11cartons 16€
Pâtisserie, casse-croûte, buvette
Salle polyvalente
1 carton 3€/5 cartons 8€/ 11cartons 16€
Pâtisserie, casse-croûte, buvette .
Salle polyvalente Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 72 97
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English : Loto bingo ACCA
Multi-purpose hall
1 box 3?/5 boxes 8?/11 boxes 16?
Pastries, snacks, refreshments
L’événement Loto bingo ACCA Arengosse a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Morcenx