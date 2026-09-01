Informations pratiques

Arengosse

Loto bingo ACCA

Salle polyvalente Arengosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Salle polyvalente

1 carton 3€/5 cartons 8€/ 11cartons 16€

Pâtisserie, casse-croûte, buvette

Salle polyvalente

1 carton 3€/5 cartons 8€/ 11cartons 16€

Pâtisserie, casse-croûte, buvette .

Salle polyvalente Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 72 97

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English : Loto bingo ACCA

Multi-purpose hall

1 box 3?/5 boxes 8?/11 boxes 16?

Pastries, snacks, refreshments

L’événement Loto bingo ACCA Arengosse a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Morcenx