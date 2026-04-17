Loto Bingo Arengosse
Loto Bingo Arengosse vendredi 17 avril 2026.
Arengosse
Loto Bingo Lous Sacules du GMA
Salle polyvalente Arengosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Numéro fétiche
1 carton 3€/5 cartons 8€/ 11cartons 16€
Pâtisserie, casse-croûte, buvette
Numéro Fétique
1 carton 3€/5 cartons 8€/ 11 cartons 16€
Pâtisserie, casse-croûte, buvette .
Salle polyvalente Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 72 97
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English : Loto Bingo Lous Sacules du GMA
Fetish number
1 box 3?/5 boxes 8?/11 boxes 16?
Pastries, snacks, refreshments
L’événement Loto Bingo Lous Sacules du GMA Arengosse a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Morcenx