Loto Bingo Aureilhan
Loto Bingo Aureilhan samedi 28 février 2026.
Loto Bingo
Salle Loélia Aureilhan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Buvette, frites, sandwiches, crêpes
Ouverture des portes à 18 H .
Salle Loélia Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 sylvie.agesta@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto Bingo
L’événement Loto Bingo Aureilhan a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Mimizan