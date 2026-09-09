AGENDA · Bélus
Loto bingo Bélus
dimanche 18 octobre 2026 · Bélus
Informations pratiques
Bélus
Loto bingo
Bélus Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Loto Bingo organisé par le Volley Club d’Orthe. Buvette et restauration sur place.
Loto Bingo organisé par le Volley Club d’Orthe. Buvette et restauration sur place. .
Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 80 49 20
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English : Loto bingo
Lotto and Bingo organized by the Orthe Volleyball Club. Refreshments and food available on site.
L’événement Loto bingo Bélus a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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