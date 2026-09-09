Informations pratiques

Bélus

Loto bingo

Bélus Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Loto Bingo organisé par le Volley Club d’Orthe. Buvette et restauration sur place.

Loto Bingo organisé par le Volley Club d’Orthe. Buvette et restauration sur place. .

Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 80 49 20

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English : Loto bingo

Lotto and Bingo organized by the Orthe Volleyball Club. Refreshments and food available on site.

L’événement Loto bingo Bélus a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans