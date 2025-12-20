Loto Bingo de l’Entraide de PEY Salle des fêtes de pey Pey

Loto Bingo de l’Entraide de PEY

Salle des fêtes de pey Route de la Croix Blanche Pey Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Ouverture des portes dès 12 H pour le début du loto à 15 H précises.

5 cartons pour 8 €, planche de 6 pour 10 €, planche de 10 pour 16 € Numéro fétiche. Planches extérieures acceptées.

Plus une attention particulière pour tous les participants. Que des Bons d’Achat.

Salle des fêtes de pey Route de la Croix Blanche Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 23 39 99

English : Loto Bingo de l’Entraide de PEY

Doors open at 12pm and the lotto starts at 3pm sharp.

5 cards for 8 ?, sheet of 6 for 10 ?, sheet of 10 for 16 ? Fetish number. Outside boards accepted.

Plus special attention for all participants. Vouchers only.

L’événement Loto Bingo de l’Entraide de PEY Pey a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans