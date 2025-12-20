Loto Bingo de l’Entraide de PEY Salle des fêtes de pey Pey
Loto Bingo de l’Entraide de PEY Salle des fêtes de pey Pey dimanche 28 décembre 2025.
Loto Bingo de l’Entraide de PEY
Salle des fêtes de pey Route de la Croix Blanche Pey Landes
Début : 2025-12-28
fin : 2025-12-28
2025-12-28
Ouverture des portes dès 12 H pour le début du loto à 15 H précises.
5 cartons pour 8 €, planche de 6 pour 10 €, planche de 10 pour 16 € Numéro fétiche. Planches extérieures acceptées.
Plus une attention particulière pour tous les participants. Que des Bons d’Achat.
Salle des fêtes de pey Route de la Croix Blanche Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 23 39 99
English : Loto Bingo de l’Entraide de PEY
Doors open at 12pm and the lotto starts at 3pm sharp.
5 cards for 8 ?, sheet of 6 for 10 ?, sheet of 10 for 16 ? Fetish number. Outside boards accepted.
Plus special attention for all participants. Vouchers only.
