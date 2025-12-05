Loto bingo de noël Saugnac-et-Muret
samedi 13 décembre 2025.
Loto bingo de noël
salle des fêtes Saugnac-et-Muret Landes
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Loto bingo de noël du comité des fêtes à la salle des fêtes !
Ouverture des portes à 18h30.
Des bons d’achats, jambons, volailles, fromages, lots de viandes, fruits et légumes et filets garnis !
Buvette et restauration sur place.
Réservation conseillée ! .
salle des fêtes Saugnac-et-Muret 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 73 27 41
