Loto bingo de noël Saugnac-et-Muret

Loto bingo de noël

salle des fêtes Saugnac-et-Muret Landes

2025-12-13

Loto bingo de noël du comité des fêtes à la salle des fêtes !

Ouverture des portes à 18h30.

Des bons d’achats, jambons, volailles, fromages, lots de viandes, fruits et légumes et filets garnis !

Buvette et restauration sur place.

Réservation conseillée ! .

salle des fêtes Saugnac-et-Muret 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 73 27 41

