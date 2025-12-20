Loto Bingo du de l’ Ecole de vélo du PS cyclisme Salle d’Aspremont Peyrehorade

Loto Bingo du de l’ Ecole de vélo du PS cyclisme

Salle d’Aspremont 50 Rue Paul Manauthon Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Ouverture des portes à 18H

Numéro fétiche 2 €

2 bingos achetés = 1 bingo offert

plaques extérieures acceptées

Salle d’Aspremont 50 Rue Paul Manauthon Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 68 98 46

