Loto Bingo du de l’ Ecole de vélo du PS cyclisme Salle d’Aspremont Peyrehorade vendredi 16 janvier 2026.
Salle d’Aspremont 50 Rue Paul Manauthon Peyrehorade Landes
Ouverture des portes à 18H
Numéro fétiche 2 €
2 bingos achetés = 1 bingo offert
plaques extérieures acceptées
Salle d’Aspremont 50 Rue Paul Manauthon Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 68 98 46
English : Loto Bingo du de l’ Ecole de vélo du PS cyclisme
Doors open at 6pm
Favorite number: 2 ?
2 bingos bought = 1 bingo offered
outside plates accepted
