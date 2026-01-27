LOTO BINGO du Labenne Basket Labenne
LOTO BINGO du Labenne Basket Labenne samedi 14 février 2026.
salle de Basket de LABENNE Labenne Landes
plus de 3000€ de gains !
On vous attend nombreux
Samedi 14 Février 2026
Début du loto 20h30
Ouverture des portes 18h30
salle de basket de Labenne
Buvette & restauration sandwichs, frites, crêpes gâteaux…régalez-vous toute la soirée
3€ le carton
8€ les 5
16€ les 11
Un carton offert à droite et à gauche du gagnant
chance supplémentaire avec le numéro fétiche
Plaques et cartons extérieurs acceptés
Paiement Carte Bleue accepté
Venez tenter votre chance et passer une soirée conviviale sous le signe du jeu et de la bonne humeur
Partagez l’info et invitez vos amis .
salle de Basket de LABENNE Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 com@ville-labenne.fr
