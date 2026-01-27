LOTO BINGO du Labenne Basket

plus de 3000€ de gains !

On vous attend nombreux

Samedi 14 Février 2026

Début du loto 20h30

Ouverture des portes 18h30

salle de basket de Labenne

Buvette & restauration sandwichs, frites, crêpes gâteaux…régalez-vous toute la soirée

3€ le carton

8€ les 5

16€ les 11

Un carton offert à droite et à gauche du gagnant

chance supplémentaire avec le numéro fétiche

Plaques et cartons extérieurs acceptés

Paiement Carte Bleue accepté

Venez tenter votre chance et passer une soirée conviviale sous le signe du jeu et de la bonne humeur

Partagez l’info et invitez vos amis .

salle de Basket de LABENNE Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 com@ville-labenne.fr

English : LOTO BINGO du Labenne Basket

Labenne Basket LOTO BINGO

over 3000? in winnings!

We look forward to seeing you

