Loto Bingo du SCA GYM DU GMA Arengosse
Loto Bingo du SCA GYM DU GMA Arengosse vendredi 6 mars 2026.
Loto Bingo du SCA GYM DU GMA
Salle polyvalente Arengosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Organisé par le SCA Gym du GMA
1 carton = 3€ 5 cartons = 8€/ 11 cartons = 16€
Pâtisserie, casse-croûte et buvette sur place
Organisé par le SCA Gym du GMA
1 carton = 3€ 5 cartons = 8€/ 11 cartons = 16€
Pâtisserie, casse-croûte et buvette sur place .
Salle polyvalente Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 72 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto Bingo du SCA GYM DU GMA
Organized by the SCA Gym du GMA
1 box = 3? 5 boxes = 8?/ 11 boxes = 16?
Pastries, snacks and refreshments on site
L’événement Loto Bingo du SCA GYM DU GMA Arengosse a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Morcenx