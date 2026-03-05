Loto Bingo du SCA GYM DU GMA Arengosse

Loto Bingo du SCA GYM DU GMA

Salle polyvalente Arengosse Landes

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Organisé par le SCA Gym du GMA

1 carton = 3€ 5 cartons = 8€/ 11 cartons = 16€

Pâtisserie, casse-croûte et buvette sur place

Salle polyvalente Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 72 97

English : Loto Bingo du SCA GYM DU GMA

Organized by the SCA Gym du GMA

1 box = 3? 5 boxes = 8?/ 11 boxes = 16?

Pastries, snacks and refreshments on site

