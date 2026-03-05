Loto Bingo du SCA GYM DU GMA Arengosse
Loto Bingo du SCA GYM DU GMA Arengosse vendredi 20 mars 2026.
Loto Bingo du SCA GYM DU GMA
Salle polyvalente Arengosse Landes
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Organisé par le SCA Gym du GMA
1 carton = 3€ 5 cartons = 8€/ 11 cartons = 16€
Pâtisserie, casse-croûte et buvette sur place
Salle polyvalente Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 72 97
English : Loto Bingo du SCA GYM DU GMA
Organized by the SCA Gym du GMA
1 box = 3? 5 boxes = 8?/ 11 boxes = 16?
Pastries, snacks and refreshments on site
