Loto, bingo et calendrier Salle des Fêtes Alcide d’Orbigy Sainte-Verge

Loto, bingo et calendrier

Salle des Fêtes Alcide d’Orbigy Chemin du Patis Sainte-Verge Deux-Sèvres

Venez passer une agréable soirée jeu organisée par l’Adapei 79. Tentez votre chance pour remporter un de nombreux lots à gagner ! Début du loto à 20h.

Restauration et buvette sur place.

Salle des Fêtes Alcide d’Orbigy Chemin du Patis Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 69 54 99

English : Loto, bingo et calendrier

Come and enjoy an evening of fun and games organized by Adapei 79. Try your luck and win one of the many prizes on offer! Lotto starts at 8pm.

Catering and refreshments on site.

German : Loto, bingo et calendrier

Verbringen Sie einen angenehmen Spieleabend, der von Adapei 79 organisiert wird. Versuchen Sie Ihr Glück und gewinnen Sie einen der zahlreichen Preise! Beginn des Lottos um 20 Uhr.

Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Venite a godervi una divertente serata di giochi organizzata da Adapei 79. Tentate la fortuna e vincete uno dei tanti premi in palio! Il gioco del lotto inizia alle 20.00.

Catering e rinfreschi in loco.

Espanol : Loto, bingo et calendrier

Ven a disfrutar de una divertida tarde de juegos organizada por Adapei 79. Pruebe su suerte y gane uno de los muchos premios que se ofrecen La lotería empieza a las 20.00 h.

Catering y refrescos in situ.

