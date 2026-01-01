Loto, bingo et tombola Salle polyvalente Marans

Loto, bingo et tombola

Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

1 carton tombola bingo 2€

Formules non partageables

6 cartons + jeux 15€

12 cartons + jeux 20€

Partie spéciale 3€/carton 5€ les 2

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Le foyer socio-éducatif Maurice Calmel et le collège Maurice Calmel organisent un loto, bingo et tombola, animé par Fred Loto.

Buvette et petite restauration sur place.

Bons d’achat de 20 à 600€.

Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 57 02 54 fsecollegemarans17@gmail.com

English :

The Maurice Calmel socio-educational center and Maurice Calmel secondary school are organizing a lotto, bingo and tombola, hosted by Fred Loto.

Refreshments and snacks on site.

Vouchers from 20 to 600?

