Loto, bingo et tombola Salle polyvalente Marans samedi 17 janvier 2026.
Tarif : – – EUR
1 carton tombola bingo 2€
Formules non partageables
6 cartons + jeux 15€
12 cartons + jeux 20€
Partie spéciale 3€/carton 5€ les 2
Début : 2026-01-17 20:00:00
Le foyer socio-éducatif Maurice Calmel et le collège Maurice Calmel organisent un loto, bingo et tombola, animé par Fred Loto.
Buvette et petite restauration sur place.
Bons d’achat de 20 à 600€.
Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 57 02 56 fsecollegemarans17@gmail.com
English :
The Maurice Calmel socio-educational center and Maurice Calmel secondary school are organizing a lotto, bingo and tombola, hosted by Fred Loto.
Refreshments and snacks on site.
Vouchers from 20 to 600?
