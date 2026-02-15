Loto bingo Salle des fêtes Gousse

Loto bingo

Salle des fêtes 11 chemin d’Arrepiart Gousse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Loto Bingo spécial bons d’achat, numéro fétiche

3€ le carton, 8€ les 5, 16€ les 10, numéro fétiche 2€, bingo 2€, 5€ les 3

petite restauration, buvette .

Salle des fêtes 11 chemin d’Arrepiart Gousse 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 067816090

