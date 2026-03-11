Loto bingo Salle des fêtes Guiche

Loto bingo

Salle des fêtes Chemin de l’école Guiche Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

18h30, ouverture des portes.

20h, début du loto, plus de 2500€ en bons d’achats.

Buvette, sandwichs et crêpes. .

Salle des fêtes Chemin de l’école Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

English : Loto bingo

