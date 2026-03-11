Loto bingo Salle des fêtes Guiche
Loto bingo Salle des fêtes Guiche samedi 4 avril 2026.
Loto bingo
Salle des fêtes Chemin de l’école Guiche Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
18h30, ouverture des portes.
20h, début du loto, plus de 2500€ en bons d’achats.
Buvette, sandwichs et crêpes. .
Salle des fêtes Chemin de l’école Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto bingo
L’événement Loto bingo Guiche a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Pays Basque