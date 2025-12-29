Loto Bingo Hasparren
Loto Bingo Hasparren dimanche 15 février 2026.
Loto Bingo
Salle Harana Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
De nombreux lots à gagner.
Restauration et buvette sur place. .
Salle Harana Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto Bingo
L’événement Loto Bingo Hasparren a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme Pays Basque