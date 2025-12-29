Loto Bingo

Salle Harana Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

De nombreux lots à gagner.

Restauration et buvette sur place. .

Salle Harana Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto Bingo

L’événement Loto Bingo Hasparren a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme Pays Basque