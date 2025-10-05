LOTO + BINGO La Tour-sur-Orb
LOTO + BINGO La Tour-sur-Orb dimanche 5 octobre 2025.
LOTO + BINGO
La Tour-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Loto organisé par l’Association Tourorboise des Minots et leur Famille
Dimanche 5 Octobre 2025 à 16h
Salle Polyvalente à La Tour Sur Orb
1 carton 1€ 6 cartons 5€ 12 cartons 10€
1€ le bingo
Vente sur place Crêpes gâteaux boisson café. .
La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 95 05 44
English :
Loto organized by the Association Tourorboise des Minots et leur Famille
Sunday, October 5, 2025 at 4 p.m
Salle Polyvalente, La Tour Sur Orb
German :
Lotto, organisiert von der Association Tourorboise des Minots et leur Famille
Sonntag, den 5. Oktober 2025 um 16 Uhr
Salle Polyvalente in La Tour Sur Orb
Italiano :
Loto organizzato dall’Associazione Turistica dei Minatori e della loro Famiglia
Domenica 5 ottobre 2025 alle 16.00
Sala Polivalente a La Tour Sur Orb
Espanol :
Loto organizado por la Association Tourorboise des Minots et leur Famille
Domingo 5 de octubre de 2025 a las 16.00 horas
Sala Polivalente, La Tour Sur Orb
L’événement LOTO + BINGO La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB