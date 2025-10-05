LOTO + BINGO La Tour-sur-Orb

LOTO + BINGO

La Tour-sur-Orb Hérault

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Loto organisé par l’Association Tourorboise des Minots et leur Famille

Dimanche 5 Octobre 2025 à 16h

Salle Polyvalente à La Tour Sur Orb

1 carton 1€ 6 cartons 5€ 12 cartons 10€

1€ le bingo

Vente sur place Crêpes gâteaux boisson café. .

La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 95 05 44

English :

Loto organized by the Association Tourorboise des Minots et leur Famille

Sunday, October 5, 2025 at 4 p.m

Salle Polyvalente, La Tour Sur Orb

German :

Lotto, organisiert von der Association Tourorboise des Minots et leur Famille

Sonntag, den 5. Oktober 2025 um 16 Uhr

Salle Polyvalente in La Tour Sur Orb

Italiano :

Loto organizzato dall’Associazione Turistica dei Minatori e della loro Famiglia

Domenica 5 ottobre 2025 alle 16.00

Sala Polivalente a La Tour Sur Orb

Espanol :

Loto organizado por la Association Tourorboise des Minots et leur Famille

Domingo 5 de octubre de 2025 a las 16.00 horas

Sala Polivalente, La Tour Sur Orb

