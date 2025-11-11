Loto-bingo Zone de la Tannerie Lampaul-Guimiliau
Loto-bingo Zone de la Tannerie Lampaul-Guimiliau mardi 11 novembre 2025.
Loto-bingo
Zone de la Tannerie Salle de la Tannerie Lampaul-Guimiliau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 13:30:00
fin : 2025-11-11 19:00:00
Date(s) :
2025-11-11
Animé par Robert.
Nombreux lots trottinette électrique, TV, minichaîne, bons d’achat …
Ouverture des portes à 11 h.
Restauration et buvette sur place.
Tarif 3 € la carte. .
Zone de la Tannerie Salle de la Tannerie Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 6 08 34 03 53
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto-bingo Lampaul-Guimiliau a été mis à jour le 2025-11-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX