Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto-bingo Zone de la Tannerie Lampaul-Guimiliau

Loto-bingo Zone de la Tannerie Lampaul-Guimiliau mardi 11 novembre 2025.

Loto-bingo

Zone de la Tannerie Salle de la Tannerie Lampaul-Guimiliau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 13:30:00
fin : 2025-11-11 19:00:00

Date(s) :
2025-11-11

Animé par Robert.

Nombreux lots trottinette électrique, TV, minichaîne, bons d’achat …

Ouverture des portes à 11 h.

Restauration et buvette sur place.

Tarif 3 € la carte.   .

Zone de la Tannerie Salle de la Tannerie Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 6 08 34 03 53 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto-bingo Lampaul-Guimiliau a été mis à jour le 2025-11-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX