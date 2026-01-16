Loto Bingo Salle de Kergroas Lannilis
Loto Bingo Salle de Kergroas Lannilis dimanche 15 février 2026.
Loto Bingo
Salle de Kergroas Lieu-dit Kergroas Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 13:30:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Organisé par l’APE Kergroas.
Ouverture des portes 10h30
Restauration et buvette sur place. .
Salle de Kergroas Lieu-dit Kergroas Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 73 66 36 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto Bingo
L’événement Loto Bingo Lannilis a été mis à jour le 2026-01-16 par OT PAYS DES ABERS