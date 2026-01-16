Loto Bingo Salle de Kergroas Lannilis

Loto Bingo

Salle de Kergroas Lieu-dit Kergroas Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 13:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Organisé par l’APE Kergroas.

Ouverture des portes 10h30

Restauration et buvette sur place. .

Salle de Kergroas Lieu-dit Kergroas Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 73 66 36 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto Bingo

L’événement Loto Bingo Lannilis a été mis à jour le 2026-01-16 par OT PAYS DES ABERS