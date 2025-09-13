Loto bingo

Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le carton simple 5€ les 4 cartons 20€. Petite restauration sur place.

Ouverture des portes dès 19h. Le carton simple 5€ les 5 cartons + 1 gratuit 20€. Petite restauration sur place. Aucune réservation est possible. .

Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 6 69 51 54 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Single carton: 5? 4 boxes: 20? Snacks on site.

L’événement Loto bingo Lauterbourg a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg