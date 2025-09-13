Loto bingo Lauterbourg
Loto bingo Lauterbourg samedi 18 avril 2026.
Loto bingo
Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Le carton simple 5€ les 4 cartons 20€. Petite restauration sur place.
Ouverture des portes dès 19h. Le carton simple 5€ les 5 cartons + 1 gratuit 20€. Petite restauration sur place. Aucune réservation est possible. .
Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 6 69 51 54 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Single carton: 5? 4 boxes: 20? Snacks on site.
L’événement Loto bingo Lauterbourg a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg