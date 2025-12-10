Loto bingo Mothern
Loto bingo Mothern samedi 7 mars 2026.
Loto bingo
Mothern Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Possibilité de réservation des places auprès du FCM. Petite restauration sur place.
Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 97 47 07
English :
Places may be reserved with the FCM. Snacks on site.
