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Loto-Bingo Salle polyvalente Narrosse

vendredi 25 septembre 2026 · Salle polyvalente · Narrosse

Loto-Bingo Salle polyvalente Narrosse

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Rue des Écoles
Ville
40180 Narrosse
Département
Landes
Tarif

Narrosse

Loto-Bingo

Salle polyvalente Rue des Écoles Narrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Organisé par l’AS.NARROSSE Rugby, équipes Séniors et École de Rugby.
Nombreux Lots.   .

Salle polyvalente Rue des Écoles Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 28 85 44 

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English : Loto-Bingo

L’événement Loto-Bingo Narrosse a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Dax

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