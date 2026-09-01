Loto-Bingo Salle polyvalente Narrosse

Informations pratiques

Narrosse

Loto-Bingo

Salle polyvalente Rue des Écoles Narrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Organisé par l’AS.NARROSSE Rugby, équipes Séniors et École de Rugby.

Nombreux Lots. .

Salle polyvalente Rue des Écoles Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 28 85 44

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English : Loto-Bingo

L’événement Loto-Bingo Narrosse a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Dax