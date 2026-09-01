AGENDA · Narrosse
Loto-Bingo Salle polyvalente Narrosse
vendredi 25 septembre 2026 · Salle polyvalente · Narrosse
Informations pratiques
Narrosse
Loto-Bingo
Salle polyvalente Rue des Écoles Narrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Organisé par l’AS.NARROSSE Rugby, équipes Séniors et École de Rugby.
Nombreux Lots. .
Salle polyvalente Rue des Écoles Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 28 85 44
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English : Loto-Bingo
L’événement Loto-Bingo Narrosse a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Dax
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