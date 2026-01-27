Loto Bingo organisé par Les Chats Libres de Haguenau Haguenau
Loto Bingo organisé par Les Chats Libres de Haguenau
206 Grand’rue Haguenau Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-03-22 12:00:00
fin : 2026-03-22 20:00:00
2026-03-22
Loto Bingo organisé par Les Chats Libres de Haguenau, buvette et restauration sur place.
Pour des raisons sanitaires, nous vous demandons de n’apporter ni nourriture, ni boisson.
Nous assurons une petite restauration et buvette sur place.
Nous vous souhaitons Bonne Chance ! .
206 Grand’rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 56 15 82 chatslibreshaguenau@gmail.com
English :
Loto Bingo organized by Les Chats Libres de Haguenau, refreshments and catering on site.
