Informations pratiques

Pey

Loto bingo

Salle des fêtes Pey Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Loto bingo à la salle des fêtes de Pey. Ouverture des portes à 18h et début du loto à 20h30. Récompenses en bon d’achat. Buvette et restauration sur place. Venez tenter votre chance !

Loto bingo à la salle des fêtes de Pey. Ouverture des portes à 18h et début du loto à 20h30. Récompenses en bon d’achat. Buvette et restauration sur place. Venez tenter votre chance ! .

Salle des fêtes Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 23 39 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto bingo

Loto bingo at Pey village hall. Doors open at 6pm and bingo starts at 8:30pm. Vouchers for prizes. Refreshments and snacks on site. Come and try your luck!

L’événement Loto bingo Pey a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans