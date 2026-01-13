Loto bingo Pey
samedi 31 octobre 2026 · Pey
Informations pratiques
Pey
Loto bingo
Salle des fêtes Pey Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Loto bingo à la salle des fêtes de Pey. Ouverture des portes à 18h et début du loto à 20h30. Récompenses en bon d’achat. Buvette et restauration sur place. Venez tenter votre chance !
Loto bingo à la salle des fêtes de Pey. Ouverture des portes à 18h et début du loto à 20h30. Récompenses en bon d’achat. Buvette et restauration sur place. Venez tenter votre chance ! .
Salle des fêtes Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 23 39 99
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English : Loto bingo
Loto bingo at Pey village hall. Doors open at 6pm and bingo starts at 8:30pm. Vouchers for prizes. Refreshments and snacks on site. Come and try your luck!
L’événement Loto bingo Pey a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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