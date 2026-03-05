Loto Bingo Peyrehorade
Loto Bingo Peyrehorade samedi 7 mars 2026.
Loto Bingo
Salle d’Aspremont Peyrehorade Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Loto bingo spécial bons d’achat organisé par le PS Cyclisme. Ouverture des portes à 18h. Buvette et petite restauration sur place.
Salle d’Aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 68 98 46
English : Loto Bingo
Doors open at 6pm
Favorite number: 2 ?
2 bingos bought = 1 bingo offered
outside plates accepted
L’événement Loto Bingo Peyrehorade a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans