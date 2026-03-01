Loto bingo Salle de sport Plouezoc’h
Loto bingo Salle de sport Plouezoc’h samedi 28 mars 2026.
Loto bingo
Salle de sport Route du Nivern Plouezoc’h Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28 00:00:00
Date(s) :
2026-03-28
L’APE de l’école de Kerisitn de Plouezoc’h organise un loto bingo, animé par Rachel de Guiclan.
Cette soirée loto est ouverte à tous, 5000 € de lots à gagner dont 2500 € en bons d’achats Leclerc.
3 € le carton, 15€ les 7 cartons, 1 € le bingo.
Réservation auprès de Rachel par téléphone.
Petite restauration, crêpes et buvette sur place.
Ouverture des portes à 17h30, début des jeux à 19h30.
Venez passez une soirée conviviale ! .
Salle de sport Route du Nivern Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne +33 6 61 25 36 00
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English : Loto bingo
L’événement Loto bingo Plouezoc’h a été mis à jour le 2026-03-13 par OT BAIE DE MORLAIX