Loto bingo Salle de sport Plouezoc’h

Loto bingo

Salle de sport Route du Nivern Plouezoc’h Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28 00:00:00

Date(s) :

2026-03-28

L’APE de l’école de Kerisitn de Plouezoc’h organise un loto bingo, animé par Rachel de Guiclan.

Cette soirée loto est ouverte à tous, 5000 € de lots à gagner dont 2500 € en bons d’achats Leclerc.

3 € le carton, 15€ les 7 cartons, 1 € le bingo.

Réservation auprès de Rachel par téléphone.

Petite restauration, crêpes et buvette sur place.

Ouverture des portes à 17h30, début des jeux à 19h30.

Venez passez une soirée conviviale ! .

Salle de sport Route du Nivern Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne +33 6 61 25 36 00

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English : Loto bingo

L’événement Loto bingo Plouezoc’h a été mis à jour le 2026-03-13 par OT BAIE DE MORLAIX