Informations pratiques

Plounéventer

Loto Bingo

Salle Sklerijenn Plounéventer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 13:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Animé par Malou.

Ouverture des portes à 10h.

Petite restauration sur place. .

Salle Sklerijenn Plounéventer 29400 Finistère Bretagne +33 7 62 68 22 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto Bingo Plounéventer a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX