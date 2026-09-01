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AGENDA · Plounéventer

Loto Bingo Plounéventer

dimanche 4 octobre 2026 · Plounéventer

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Salle Sklerijenn
Ville
29400 Plounéventer
Département
Finistère
Tarif

Plounéventer

Loto Bingo

Salle Sklerijenn Plounéventer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 13:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Animé par Malou.

Ouverture des portes à 10h.

Petite restauration sur place.   .

Salle Sklerijenn Plounéventer 29400 Finistère Bretagne +33 7 62 68 22 53 

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English :

L’événement Loto Bingo Plounéventer a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX