AGENDA · Plounéventer
Loto Bingo Plounéventer
dimanche 4 octobre 2026 · Plounéventer
Informations pratiques
Plounéventer
Loto Bingo
Salle Sklerijenn Plounéventer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 13:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Animé par Malou.
Ouverture des portes à 10h.
Petite restauration sur place. .
Salle Sklerijenn Plounéventer 29400 Finistère Bretagne +33 7 62 68 22 53
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English :
L’événement Loto Bingo Plounéventer a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX