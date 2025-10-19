Loto Bingo Pontenx-les-Forges
Loto Bingo Pontenx-les-Forges dimanche 19 octobre 2025.
Loto Bingo
Salle des Fêtes Pontenx-les-Forges Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Super Loto + Bingo + Numéros fétiches
Ventes de pâtisseries, de boissons, de thé et de café
40 lots de 20€ à 300€
Ouverture des portes à 13 h 30
Réservations possibles auprès de Pascale au 06.03.75.04.46 au plus tard le jeudi 16 octobre .
Salle des Fêtes Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 sylvie.agesta@orange.fr
English : Loto Bingo
German : Loto Bingo
Italiano :
Espanol : Loto Bingo
L’événement Loto Bingo Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Mimizan