Loto Bingo Pontenx-les-Forges dimanche 19 octobre 2025.

Loto Bingo

Salle des Fêtes Pontenx-les-Forges Landes

Tarif :

Super Loto + Bingo + Numéros fétiches

Ventes de pâtisseries, de boissons, de thé et de café

40 lots de 20€ à 300€

Ouverture des portes à 13 h 30

Réservations possibles auprès de Pascale au 06.03.75.04.46 au plus tard le jeudi 16 octobre .

Salle des Fêtes Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 sylvie.agesta@orange.fr

