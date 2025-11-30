Loto bingo Saint-André-de-Seignanx

Loto bingo

Mur à gauche Saint-André-de-Seignanx Landes

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Rendez-vous à 15h pour un loto bingo avec de nombreux lots à gagner dont un week end insolite, un ordinateur portable, une tireuse à bière et un paddle ! Un jambon est en jeu pour le bingo.

Buvette et petite restauration sur place.

Organisé par l’Association des Parents d’Elèves. .

Mur à gauche Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine ape.saintandre@gmail.com

