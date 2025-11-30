Loto bingo Saint-André-de-Seignanx
Loto bingo Saint-André-de-Seignanx dimanche 30 novembre 2025.
Mur à gauche Saint-André-de-Seignanx Landes
Tarif : 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Rendez-vous à 15h pour un loto bingo avec de nombreux lots à gagner dont un week end insolite, un ordinateur portable, une tireuse à bière et un paddle ! Un jambon est en jeu pour le bingo.
Buvette et petite restauration sur place.
Organisé par l’Association des Parents d’Elèves. .
Mur à gauche Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine ape.saintandre@gmail.com
