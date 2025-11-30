Loto bingo Saint-André-de-Seignanx

Loto bingo

Loto bingo Saint-André-de-Seignanx dimanche 30 novembre 2025.

Loto bingo

Mur à gauche Saint-André-de-Seignanx Landes

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

Rendez-vous à 15h pour un loto bingo avec de nombreux lots à gagner dont un week end insolite, un ordinateur portable, une tireuse à bière et un paddle ! Un jambon est en jeu pour le bingo.
Buvette et petite restauration sur place.
Organisé par l’Association des Parents d’Elèves.   .

Mur à gauche Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine   ape.saintandre@gmail.com

English :

L’événement Loto bingo Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Seignanx