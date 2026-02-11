Loto Bingo

Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Nombreux lots voyage, week-end, bons cadeaux…En vente sandwichs, crêpes, boissons. Organisé par le collège Donostei .

Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 44 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto Bingo

L’événement Loto Bingo Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Pays Basque