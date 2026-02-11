Loto Bingo Saint-Étienne-de-Baïgorry
Loto Bingo Saint-Étienne-de-Baïgorry samedi 14 février 2026.
Loto Bingo
Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Nombreux lots voyage, week-end, bons cadeaux…En vente sandwichs, crêpes, boissons. Organisé par le collège Donostei .
Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 44 32
