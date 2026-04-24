Saint-Étienne-d’Orthe

Loto Bingo

Mur à gauche Saint-Étienne-d’Orthe Landes

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Le 2 mai à Saint-Étienne-d’Orthe, grand loto au Mur à Gauche organisé par le comité des fêtes !

De nombreux lots à gagner dans une ambiance conviviale.

Buvette et crêpes sur place pour se restaurer.

Venez tenter votre chance en famille ou entre amis !

Le 2 mai à 20h30, rendez-vous à Saint-Étienne-d’Orthe pour un grand loto au Mur à Gauche !

Organisé par le comité des fêtes, cet événement convivial vous promet une belle soirée. De nombreux lots sont à gagner tout au long de la soirée.

Sur place, profitez d’une buvette et de crêpes pour vous restaurer.

Venez tenter votre chance et partager un moment entre amis ou en famille ! .

Mur à gauche Saint-Étienne-d’Orthe 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine comitestetienne40300@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On May 2 in Saint-Étienne-d?Orthe, a big lotto at the Mur à Gauche organized by the Comité des fêtes!

Lots of prizes to be won in a friendly atmosphere.

Refreshments and crêpes available.

Come and try your luck with family and friends!

L’événement Loto Bingo Saint-Étienne-d’Orthe a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Pays d’Orthe et Arrigans