Loto bingo Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle

Loto bingo

Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Loto bingo organisé par l’association des parents d’élèves de l’école du bourg de Saint-Pée-Sur-Nivelle.

De nombreux lots à gagner, buvette et gâteaux, bonne ambiance garantie !

Réservation au 06.70.64,52.91. .

Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 64 52 91 krakada@gmail.com

