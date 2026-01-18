Loto bingo Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle
Loto bingo Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle dimanche 1 février 2026.
Loto bingo
Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Loto bingo organisé par l’association des parents d’élèves de l’école du bourg de Saint-Pée-Sur-Nivelle.
De nombreux lots à gagner, buvette et gâteaux, bonne ambiance garantie !
Réservation au 06.70.64,52.91. .
Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 64 52 91 krakada@gmail.com
