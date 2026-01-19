Loto Bingo Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines

Loto Bingo

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21 23:30:00

2026-02-21

Organisé par l’A.S Welferding.

Plus de 2000€ de bons cadeaux ! Avec son gros lot a 800€.

Les places étant limitées, dépêchez-vous de réserver.

Un seul numéro à retenir, celui de Mado 06 27 54 26 03.Tout public

+33 3 87 98 68 03 as.welferding@orange.fr

English :

Organized by A.S Welferding.

Over 2000? in gift vouchers! With its 800? jackpot.

Places are limited, so hurry to reserve.

Just one number to remember: Mado 06 27 54 26 03.

L’événement Loto Bingo Sarreguemines a été mis à jour le 2026-01-19 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES