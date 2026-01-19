Loto Bingo Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines
Loto Bingo Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines samedi 21 février 2026.
Loto Bingo
Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21 23:30:00
Date(s) :
2026-02-21
Organisé par l’A.S Welferding.
Plus de 2000€ de bons cadeaux ! Avec son gros lot a 800€.
Les places étant limitées, dépêchez-vous de réserver.
Un seul numéro à retenir, celui de Mado 06 27 54 26 03.Tout public
Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 68 03 as.welferding@orange.fr
English :
Organized by A.S Welferding.
Over 2000? in gift vouchers! With its 800? jackpot.
Places are limited, so hurry to reserve.
Just one number to remember: Mado 06 27 54 26 03.
