Loto Bingo Schweighouse-sur-Moder

Rendez-vous le dimanche 8 février à la Salle Robert Kauefling pour la 4e édition du loto bingo organisé par le club de foot du FC Schweighouse-sur-Moder.

Un après-midi festif et ludique, animé par le célèbre James Bund !

Ouverture dès 12h, début du jeu à 14h.

Que vous veniez en famille ou entre amis, venez tenter votre chance et profiter d’un moment fun et chaleureux !

À gagner + de 8 000 € de bons d’achats chez notre partenaire Auchan Schweighouse, utilisables même sur l’alimentaire de quoi se faire plaisir tout en restant utile pour le quotidien ! .

Join us on Sunday February 8 at the Salle Robert Kauefling for the 4th edition of the bingo lotto organized by the FC Schweighouse-sur-Moder soccer club.

