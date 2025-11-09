Loto Bingo spécial bons d’achat Salle des fêtes Gousse
Loto Bingo spécial bons d’achat Salle des fêtes Gousse dimanche 9 novembre 2025.
Loto Bingo spécial bons d’achat
Salle des fêtes 11 chemin arrepiart Gousse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Loto Bingo spécial bons d’achat, 3€ le carton, numéro fétiche 2€, tarifs dégressifs. Pâtisseries et buvette
Loto Bingo spécial bons d’achat, 3€ le carton, numéro fétiche 2€, tarifs dégressifs. Pâtisseries et buvette .
Salle des fêtes 11 chemin arrepiart Gousse 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 16 09 07
English : Loto Bingo spécial bons d’achat
Loto Bingo special vouchers, 3? per box, 2? fetish number, sliding scale prices. Pastries and refreshments
German : Loto Bingo spécial bons d’achat
Lotto-Bingo mit Einkaufsgutscheinen, 3? pro Karton, Fetisch-Zahl 2?, Staffelpreise. Gebäck und Getränke
Italiano :
Buoni speciali del Lotto Bingo, 3 euro a cassa, numero fortunato 2 euro, prezzi a scalare. Pasticceria e rinfreschi
Espanol : Loto Bingo spécial bons d’achat
Bonos especiales de Lotería Bingo, 3 euros la caja, número de la suerte 2 euros, precios según escala. Bollería y refrescos
L’événement Loto Bingo spécial bons d’achat Gousse a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Terres de Chalosse