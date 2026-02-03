Loto La Grange de Biozat Biozat

Loto

La Grange de Biozat 7 Rue des Cluzeaux Biozat Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Grand loto avec de superbes lots à gagner ! 400€ Carrefour, 300€ Zoo de Beauval, trottinette électrique, Walibi, airfryer, aspirateur laveur et bien plus encore. Parties en salle et sur ordinateur. Buvette et restauration sur place.

.

La Grange de Biozat 7 Rue des Cluzeaux Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 16 31 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Big lottery with great prizes to be won! 400? Carrefour, 300? Zoo de Beauval, electric scooter, Walibi, airfryer, vacuum cleaner and much more. Indoor and computer games. Refreshments and catering on site.

L’événement Loto Biozat a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Val de Sioule