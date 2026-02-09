LOTO Salle intergénérations de Blasimon Blasimon

LOTO

Salle intergénérations de Blasimon 15 Place de la République Blasimon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07 2026-06-13 2026-09-12 2026-10-10

Notre association anime LES MERCREDIS SANS ECRANS les 1ers et 3èmes mercredis de chaque mois à la Salle intergénérationnelle de BLASIMON, et ce de 16hres à 18hres.

Nous y accueillons les enfants de la commune gratuitement et leur offrons un gouter.

Le but étant de passer un moment ensemble autour de jeux de sociétés, création de BD, …

Nos lotos nous servent à financer ces activités .

Salle intergénérations de Blasimon 15 Place de la République Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 32 28 50 n.montero@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement LOTO Blasimon a été mis à jour le 2026-02-05 par OT de l’Entre-deux-Mers