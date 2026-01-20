Loto Bléré

Loto

26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Le club Bléré Val de Cher Judo organise son LOTO à Bléré, au centre socio-culturel.

Réserver vos places > blerejudo@gmail.com ou 06 62 83 95 73

Une restauration et buvette sera proposée.

26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 83 95 73 blerejudo@gmail.com

English :

The Bléré Val de Cher Judo club is organizing its LOTO on Sunday February 9 in Bléré, at the socio-cultural center.

Doors open at 12:30 and start at 2pm

Reserve your place > blerejudo@gmail.com or 06 62 83 95 73

Catering and refreshments available.

