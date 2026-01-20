Loto Bléré
Loto Bléré dimanche 8 février 2026.
Loto
26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Le club Bléré Val de Cher Judo organise son LOTO à Bléré, au centre socio-culturel.
Réserver vos places > blerejudo@gmail.com ou 06 62 83 95 73
Une restauration et buvette sera proposée.
26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 83 95 73 blerejudo@gmail.com
English :
The Bléré Val de Cher Judo club is organizing its LOTO on Sunday February 9 in Bléré, at the socio-cultural center.
Doors open at 12:30 and start at 2pm
Reserve your place > blerejudo@gmail.com or 06 62 83 95 73
Catering and refreshments available.
L’événement Loto Bléré a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER