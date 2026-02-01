Loto Bléré

Loto

26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

L’Orchestre d’Harmonie de Bléré vous invite à son loto animé par Philippe le vendredi 20 février 2026 à la salle des fête de Bléré. Plusieurs formules sont disponibles, une à 15€, une à 20€, et une formule enfant, ainsi qu’une partie spéciale et un bingo. Ouverture des portes à 18h30, début des jeux à 20h. Place redistribuées 30 minutes avant le début des jeux. Réservation conseillée auprès du 06 24 75 47 80. Buvette et petite restauration sur place. .

26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 20 89 82 orchestredharmoniedeblere@yahoo.fr

English :

The Orchestre d’Harmonie de Bléré invites you to its bingo hosted by Philippe on Friday, February 20, 2026 at the Salle des Fêtes in Bléré. Doors open at 6.30pm, games start at 8pm. Reservations recommended by calling 06 24 75 47 80. Refreshments and snacks on site.

