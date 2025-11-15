Loto Blodelsheim
Loto Blodelsheim samedi 15 novembre 2025.
Loto
Blodelsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Super loto avec plus de 6000€ de lots à gagner. Bon d’achats de 1000€, Tv, Switch2, PS5… .
Blodelsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 48 06 76 54
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto Blodelsheim a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach