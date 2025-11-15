Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto Blodelsheim

Loto Blodelsheim samedi 15 novembre 2025.

Loto

Blodelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Super loto avec plus de 6000€ de lots à gagner. Bon d’achats de 1000€, Tv, Switch2, PS5…   .

Blodelsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 48 06 76 54 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto Blodelsheim a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach