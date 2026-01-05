Loto Bœsenbiesen
Loto Bœsenbiesen dimanche 8 février 2026.
Loto
28 Rue Schmittlach Bœsenbiesen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-02-08 13:30:00
2026-02-08
Accueil à partir de 12h30. De nombreux lots vous attendent dont 2 bons repas d’une valeur de 70€ dans un restaurant. Boissons et pâtisseries vous permettront de passer un agréable après-midi. .
28 Rue Schmittlach Bœsenbiesen 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 9 52 29 46 15 alphonsine.villemin@gmail.com
