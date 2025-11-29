LOTO Salle de la Tourbière Bois-d’Amont
Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Début : 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Loto de l’APE de Bois d’Amont 2ème édition, Samedi 29 novembre 2025
Salle de la Tourbière
Ouverture des portes 17h30
Début des parties 19h00
De nombreux lots à gagner !
Réservation conseillée
Buvette et restauration .
Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 26 04 46 apeboisdamont@gmail.com
