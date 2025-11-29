LOTO Salle de la Tourbière Bois-d’Amont

LOTO Salle de la Tourbière Bois-d'Amont samedi 29 novembre 2025.

Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d'Amont Jura

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Loto de l’APE de Bois d’Amont 2ème édition, Samedi 29 novembre 2025

Salle de la Tourbière

Ouverture des portes 17h30

Début des parties 19h00

De nombreux lots à gagner !

Réservation conseillée

Buvette et restauration .

Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d'Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 26 04 46 apeboisdamont@gmail.com

