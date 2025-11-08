Loto Boissy-Fresnoy
Loto Boissy-Fresnoy samedi 8 novembre 2025.
Loto
Boissy-Fresnoy Oise
Organisé par le Comité des Fêtes
Ouverture des portes à 18h30
De nombreux lots à gagner
2 parties spéciales enfants
Carton à partir de 4€
Restauration sur place
Boissy-Fresnoy 60440 Oise Hauts-de-France +33 6 16 58 08 54
English :
Organized by the Comité des Fêtes
Doors open at 6.30pm
Numerous prizes to be won
2 children’s games
Cardboard box from 4?
Catering on site
German :
Organisiert vom Festkomitee
Öffnung der Türen um 18.30 Uhr
Zahlreiche Preise zu gewinnen
2 Spiele speziell für Kinder
Karton ab 4?
Verpflegung vor Ort
Italiano :
Organizzato dal Comitato delle Feste
Apertura porte alle 18.30
Tanti premi in palio
2 giochi per bambini
Scatola di cartone da 4?
Ristorazione in loco
Espanol :
Organizado por el Comité de Fiestas
Apertura de puertas a las 18.30
Muchos premios
2 juegos para niños
Caja de cartón a partir de 4?
Catering in situ
L’événement Loto Boissy-Fresnoy a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme du Pays Valois