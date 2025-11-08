Loto

Boissy-Fresnoy Oise

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 18:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Organisé par le Comité des Fêtes

Ouverture des portes à 18h30

De nombreux lots à gagner

2 parties spéciales enfants

Carton à partir de 4€

Restauration sur place

Boissy-Fresnoy 60440 Oise Hauts-de-France +33 6 16 58 08 54

English :

Organized by the Comité des Fêtes

Doors open at 6.30pm

Numerous prizes to be won

2 children’s games

Cardboard box from 4?

Catering on site

German :

Organisiert vom Festkomitee

Öffnung der Türen um 18.30 Uhr

Zahlreiche Preise zu gewinnen

2 Spiele speziell für Kinder

Karton ab 4?

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Organizzato dal Comitato delle Feste

Apertura porte alle 18.30

Tanti premi in palio

2 giochi per bambini

Scatola di cartone da 4?

Ristorazione in loco

Espanol :

Organizado por el Comité de Fiestas

Apertura de puertas a las 18.30

Muchos premios

2 juegos para niños

Caja de cartón a partir de 4?

Catering in situ

L’événement Loto Boissy-Fresnoy a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme du Pays Valois