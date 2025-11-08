Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto Boissy-Fresnoy

Loto Boissy-Fresnoy samedi 8 novembre 2025.

Loto

Boissy-Fresnoy Oise

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-08 18:30:00
fin : 2025-11-08

2025-11-08

Organisé par le Comité des Fêtes

Ouverture des portes à 18h30
De nombreux lots à gagner
2 parties spéciales enfants

Carton à partir de 4€

Restauration sur place
Boissy-Fresnoy 60440 Oise Hauts-de-France +33 6 16 58 08 54 

English :

Organized by the Comité des Fêtes

Doors open at 6.30pm
Numerous prizes to be won
2 children’s games

Cardboard box from 4?

Catering on site

German :

Organisiert vom Festkomitee

Öffnung der Türen um 18.30 Uhr
Zahlreiche Preise zu gewinnen
2 Spiele speziell für Kinder

Karton ab 4?

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Organizzato dal Comitato delle Feste

Apertura porte alle 18.30
Tanti premi in palio
2 giochi per bambini

Scatola di cartone da 4?

Ristorazione in loco

Espanol :

Organizado por el Comité de Fiestas

Apertura de puertas a las 18.30
Muchos premios
2 juegos para niños

Caja de cartón a partir de 4?

Catering in situ

L’événement Loto Boissy-Fresnoy a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme du Pays Valois