Loto Bongo du club Lous Esbaïgats Salle des fêtes Labarthète dimanche 1 février 2026.
Début : 2026-02-01 14:30:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
L’association du 3ème âge Lous Esbaïgats de Labarthète vous invite à partager un moment convivial à l’occasion de son loto bingo. Cet après-midi animé se déroulera à la salle des fêtes, dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous.
De nombreux lots de qualité seront mis en jeu, mêlant plaisirs gourmands, bons d’achat et lots de valeur.
Une buvette et un espace de petite restauration permettront de prolonger agréablement l’après-midie.
Que vous soyez habitué des lotos ou simple curieux, ce rendez-vous est l’occasion idéale de se retrouver et de tenter sa chance dans une atmosphère conviviale.
12 parties + 2 cartons pleins valeurs 150€ et 200€
1 carton 2€ 6 cartons 8€ 14 cartons 16€
Q Filet garni
DQ Panier garni
CP Cabas garni
Q Bon achat 30€
DQ Bon achat 50€
CP Bon achat 70€
Q 6 bouteilles vin rouge
DQ 12 bouteilles vin rouge rosé
CP 18 bouteilles vin rouge rosé blanc
Q Bon achat 30€
DQ Bon achat 50€
CP Bon achat 70€
Q Lot apéritif
DQ 2 kg magret
CP 3 foie gras
CP 150€
Q Lot pot au feu avec ses légumes
DQ Crêpières avec ses accessoires
CP 3 kg saucisse
Q Coffret gourmand
DQ Lot de fromages
CP 1 jambon
Q Bon achat 30€
DQ Bon achat 50€
CP Bon achat 70€
Bingo à 2€
3N° 50€
CP 100€
Q Coffret gourmand
DQ Bon restaurant
CP Kit ouverture pêche
Q Lot tournevis
DQ Perceuse et accessoires
CP Karcher
CP 200€
Q 3 bouteilles pacherenc
DQ 1 bouteille armagnac millésimé
CP 1 coffret pousse rapière
Salle des fêtes LABARTHETE Labarthète 32400 Gers Occitanie +33 6 82 79 10 12 mairie.labarthete@gmail.com
English :
The 3rd age association Lous Esbaïgats de Labarthète invites you to share a convivial moment on the occasion of its bingo lotto. This lively afternoon will take place in the Salle des Fêtes, in a warm atmosphere accessible to all.
Numerous quality prizes will be up for grabs, including gourmet delights, gift vouchers and valuable prizes.
A refreshment stall and a snack bar will be available to extend the afternoon.
Whether you’re a regular bingo-goer or just curious, this event is the ideal opportunity to get together and try your luck in a convivial atmosphere.
12 games + 2 full boxes worth 150? and 200?
1 box 2? 6 boxes 8? 14 boxes 16?
Q Filet garni
DQ Filled basket
CP Shopping bag
Q: Good buy 30?
DQ: Good buy 50?
CP: Good buy 70?
Q: 6 bottles red wine
DQ: 12 bottles red wine ? rosé
CP: 18 bottles red wine ? rosé ? white
Q: Good buy 30?
DQ: Good buy 50?
CP: Good buy 70?
Q: Aperitif lot
DQ: 2 kg duck breast
CP: 3 foie gras
CP 150?
Q: Pot au feu with vegetables
DQ Pancakes with accessories
CP 3 kg sausage
Q: Gourmet box
DQ: Batch of cheeses
CP: 1 ham
Q: Gift voucher 30?
DQ: Gift voucher 50?
CP: Good buy 70?
Bingo 2?
3N° 50?
CP 100?
Q: Gourmet box
DQ Restaurant voucher
CP: Fishing opening kit
Q: Screwdriver set
DQ: Drill and accessories
CP: Karcher
CP 200?
Q: 3 bottles pacherenc
DQ: 1 bottle vintage armagnac
CP: 1 rapier blade set
