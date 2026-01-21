Loto Bongo du club Lous Esbaïgats Salle des fêtes Labarthète

Loto Bongo du club Lous Esbaïgats

Salle des fêtes LABARTHETE Labarthète Gers

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

L’association du 3ème âge Lous Esbaïgats de Labarthète vous invite à partager un moment convivial à l’occasion de son loto bingo. Cet après-midi animé se déroulera à la salle des fêtes, dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous.

De nombreux lots de qualité seront mis en jeu, mêlant plaisirs gourmands, bons d’achat et lots de valeur.

Une buvette et un espace de petite restauration permettront de prolonger agréablement l’après-midie.

Que vous soyez habitué des lotos ou simple curieux, ce rendez-vous est l’occasion idéale de se retrouver et de tenter sa chance dans une atmosphère conviviale.

12 parties + 2 cartons pleins valeurs 150€ et 200€

1 carton 2€ 6 cartons 8€ 14 cartons 16€

Q Filet garni

DQ Panier garni

CP Cabas garni

Q Bon achat 30€

DQ Bon achat 50€

CP Bon achat 70€

Q 6 bouteilles vin rouge

DQ 12 bouteilles vin rouge rosé

CP 18 bouteilles vin rouge rosé blanc

Q Bon achat 30€

DQ Bon achat 50€

CP Bon achat 70€

Q Lot apéritif

DQ 2 kg magret

CP 3 foie gras

CP 150€

Q Lot pot au feu avec ses légumes

DQ Crêpières avec ses accessoires

CP 3 kg saucisse

Q Coffret gourmand

DQ Lot de fromages

CP 1 jambon

Q Bon achat 30€

DQ Bon achat 50€

CP Bon achat 70€

Bingo à 2€

3N° 50€

CP 100€

Q Coffret gourmand

DQ Bon restaurant

CP Kit ouverture pêche

Q Lot tournevis

DQ Perceuse et accessoires

CP Karcher

CP 200€

Q 3 bouteilles pacherenc

DQ 1 bouteille armagnac millésimé

CP 1 coffret pousse rapière

.

Salle des fêtes LABARTHETE Labarthète 32400 Gers Occitanie +33 6 82 79 10 12 mairie.labarthete@gmail.com

The 3rd age association Lous Esbaïgats de Labarthète invites you to share a convivial moment on the occasion of its bingo lotto. This lively afternoon will take place in the Salle des Fêtes, in a warm atmosphere accessible to all.

Numerous quality prizes will be up for grabs, including gourmet delights, gift vouchers and valuable prizes.

A refreshment stall and a snack bar will be available to extend the afternoon.

Whether you’re a regular bingo-goer or just curious, this event is the ideal opportunity to get together and try your luck in a convivial atmosphere.

12 games + 2 full boxes worth 150? and 200?

1 box 2? 6 boxes 8? 14 boxes 16?

Q Filet garni

DQ Filled basket

CP Shopping bag

Q: Good buy 30?

DQ: Good buy 50?

CP: Good buy 70?

Q: 6 bottles red wine

DQ: 12 bottles red wine ? rosé

CP: 18 bottles red wine ? rosé ? white

Q: Good buy 30?

DQ: Good buy 50?

CP: Good buy 70?

Q: Aperitif lot

DQ: 2 kg duck breast

CP: 3 foie gras

CP 150?

Q: Pot au feu with vegetables

DQ Pancakes with accessories

CP 3 kg sausage

Q: Gourmet box

DQ: Batch of cheeses

CP: 1 ham

Q: Gift voucher 30?

DQ: Gift voucher 50?

CP: Good buy 70?

Bingo 2?

3N° 50?

CP 100?

Q: Gourmet box

DQ Restaurant voucher

CP: Fishing opening kit

Q: Screwdriver set

DQ: Drill and accessories

CP: Karcher

CP 200?

Q: 3 bottles pacherenc

DQ: 1 bottle vintage armagnac

CP: 1 rapier blade set

