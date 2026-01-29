Loto Maison des Associations Boucau
Loto Maison des Associations Boucau samedi 7 février 2026.
Maison des Associations 4 Rue Pierre Lacouture Boucau Pyrénées-Atlantiques
Organisé par Bokaleko Ikastola. De nombreux lots sont à gagner.
Ouverture des portes à 18h30 et début des jeux à 20h30.
Buvette et restauration sur place. .
