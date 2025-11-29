Loto salle polyvalente Boucé

Loto

Tarif : 3 – 3 – 20 EUR

par carte

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29 23:58:00

2025-11-29

Loto de fin d’année.

salle polyvalente route de Varennes Boucé 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 72 10 74 m.siossac@orange.fr

English :

End-of-year bingo.

German :

Lotto zum Jahresende.

Italiano :

Tombola di fine anno.

Espanol :

Bingo de fin de curso.

L’événement Loto Boucé a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire