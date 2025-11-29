Loto salle polyvalente Boucé
Loto salle polyvalente Boucé samedi 29 novembre 2025.
Loto
salle polyvalente route de Varennes Boucé Allier
Tarif : 3 – 3 – 20 EUR
par carte
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29 23:58:00
2025-11-29
Loto de fin d’année.
salle polyvalente route de Varennes Boucé 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 72 10 74 m.siossac@orange.fr
English :
End-of-year bingo.
German :
Lotto zum Jahresende.
Italiano :
Tombola di fine anno.
Espanol :
Bingo de fin de curso.
L’événement Loto Boucé a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire