Loto Espace culturel Bouclans

Loto

Espace culturel 11 Rue Jean Lallemand Bouclans Doubs

Tarif : 8 – 8 – 30 EUR

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-03-01

2026-02-28

Loto familial organisé par l’APE de Bouclans. Restauration rapide et buvette sur place. Réservation conseillé. .

Espace culturel 11 Rue Jean Lallemand Bouclans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 71 43 55 apebouclans@yahoo.fr

