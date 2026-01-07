Loto Espace culturel Bouclans
Loto Espace culturel Bouclans samedi 28 février 2026.
Espace culturel 11 Rue Jean Lallemand Bouclans Doubs
Tarif : 8 – 8 – 30 EUR
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-03-01
2026-02-28
Loto familial organisé par l’APE de Bouclans. Restauration rapide et buvette sur place. Réservation conseillé. .
Espace culturel 11 Rue Jean Lallemand Bouclans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 71 43 55 apebouclans@yahoo.fr
